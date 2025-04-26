السبت 26 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

كييف ترد على إعلان روسيا بشأن السيطرة على كورسك

جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ "غراد"
26 ابريل 2025 18:01

سارع الجيش الأوكراني، اليوم السبت، إلى نفي الأنباء التي أوردتها روسيا عن استعادتها السيطرة الكاملة على منطقة كورسك وطرد قوات كييف منها.
وشددت أوكرانيا على أن المعارك "مستمرة" في المنطقة.
واعتبر الجيش الأوكراني، في بيان، أن "ما يعلنه قادة روسيا بشأن هزيمة للقوات الأوكرانية ليس إلا مناورات دعائية".
وتابع الجيش "لا تواجه وحداتنا أي خطر تطويق".
كان رئيس أركان الجيش الروسي فاليري غيراسيموف أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم السبت، أن القوات الروسية استعادت كامل منطقة كورسك من القوات الأوكرانيية.
وأضاف غيراسيموف، خلال اجتماع مع بوتين عبر الفيديو بثه التلفزيون الروسي الرسمي "اليوم، تم تحرير غورنال، آخر بلدة في منطقة كورسك، من الوحدات الأوكرانية". 
يأتي الإعلان بينما يحاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوسط للتوصل إلى هدنة تنهي ثلاث سنوات من الأزمة.

أخبار ذات صلة
زيلينسكي وماكرون يبحثان "إرساء السلام" في أوكرانيا
بوتين: روسيا مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا "دون شروط مسبقة"
المصدر: آ ف ب
كورسك
السيطرة على قرية
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
شخبوط بن نهيان
علوم الدار
الإمارات تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على مواقع عسكرية في بنين
اليوم 22:52
النيران تلتهم شاحنة جراء انفجار ميناء بندر عباس في إيران
الأخبار العالمية
زيادة جديدة لعدد ضحايا انفجار ميناء في إيران
اليوم 22:41
كريستال بالاس إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
الرياضة
كريستال بالاس إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
اليوم 22:35
مدرب توتنهام يقاوم «الأجواء الهستيرية»!
الرياضة
مدرب توتنهام يقاوم «الأجواء الهستيرية»!
اليوم 22:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©