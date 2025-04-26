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بوتين: روسيا مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا "دون شروط مسبقة"

بوتين أثناء استقباله المبعوث الأميركي ويتكوف
26 ابريل 2025 18:54

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الموفد الأميركي ستيف ويتكوف، خلال لقائهما أمس الجمعة، أن موسكو مستعدة للتفاوض مع كييف من أجل وضع حد للأزمة الأوكرانية.
وقال دميتري بيسكوف المتحدثت باسم الرئاسة الروسية، بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية اليوم السبت، إن "فلاديمير بوتين كرر استعداد الطرف الروسي لاستئناف عملية التفاوض مع أوكرانيا من دون أي شروط مسبقة".
كان الكرملين وصف المحادثات بين بوتين وويتكوف بأنها "بناءة ومفيدة جدا"، لافتا الى أنها هدفت الى "تقريب المواقف" بين موسكو وواشنطن حول عدد من المواضيع، وخصوصا الملف الأوكراني.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إنهاء الأزمة التي بدأت في فبراير 2022.

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المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
ستيف ويتكوف
الأزمة الأوكرانية
التفاوض
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