ارتفاع عدد ضحايا انفجار ميناء بندر عباس في إيران

أعلنت إيران عن ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار، الذي وقع في ميناء بندر عباس جنوبي البلاد إلى 5 قتلى وأكثر من 700 مصاب.

كان التلفزيون الإيراني أعلن، في وقت سابق، أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 561 آخرون جراء الانفجار الذي شهده الميناء الواقع في محافظة هرمزكان.

كان انفجار ضخم قد وقع في عدد من الحاويات في رصيف "رجائي".

وأظهرت لقطات، بثها التلفزيون الرسمي، تصاعد أعمدة هائلة وكثيفة من الدخان الرمادي والأسود بعد الانفجار في الميناء القريب من مدينة بندر عباس، مركز محافظة هرمزكان، وتحليق مروحيات ومشاركتها في جهود الإطفاء ونقل الجرحى.

كما أظهرت لقطات من المكان، أضرارا في الميناء والطرق المؤدية إليه حيث تناثر الحطام في كل حدب وصوب، ومسعفين ينقلون مصابين على متن حمالات إلى سيارات الإسعاف. كما تسبب عصف الانفجار بتضرر الحاويات الحديد والشاحنات.

ولم يعرف بعد سبب الانفجار.