زيلينسكي وماكرون يبحثان "إرساء السلام" في أوكرانيا

أجرى الرئيسان الأوكراني والفرنسي محادثات، اليوم السبت، على هامش جنازة البابا فرنسيس في العاصمة الإيطالية روما، تناولت "مواصلة جهود إرساء السلام" في أوكرانيا، وسط مساع دبلوماسية يقودها الرئيس الأميركي سعيا إلى وضع حد للأزمة.

وجاء في منشور للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "محادثات إيجابية جدا اليوم مع الرئيس (فولوديمير) زيلينسكي في روما حول وضع حد" للأزمة في أوكرانيا، مضيفا "إنه هدف مشترك لنا وللرئيس (دونالد) ترامب".

وتابع ماكرون "إن أوكرانيا جاهزة لوقف إطلاق نار غير مشروط. الرئيس زيلينسكي قالها لي مجددا اليوم. هو يأمل العمل إلى جانب الأميركيين والأوروبيين لتحقيق ذلك".

وكان وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا أعلن، على منصة "إكس"، أن الرئيسين الأوكراني والفرنسي عقدا "لقاء ثنائيا بشأن مواصلة جهود إرساء السلام".

والتقى الرئيسان في "فيلا بونابارت"، مقر السفارة الفرنسية لدى الفاتيكان في روما، وفق الرئاسة الفرنسية.

في موازاة ضغوط تمارسها واشنطن من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا، عقد زيلينسكي سلسلة اجتماعات السبت على هامش جنازة البابا فرنسيس.

ويبدو في إحدى الصور التي نشرتها الرئاسة الأوكرانية على تلغرام الرئيسان الأوكراني والأميركي دونالد ترامب يتحدثان خلال لقاء ثنائي في كاتدرائية القديس بطرس.

كذلك، التقى زيلينسكي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في روما، وقد تباحثا في "التقدّم الذي أحرز في الأيام الأخيرة نحو إرساء سلام عادل ودائم في أوكرانيا"، وفق الحكومة البريطانية.