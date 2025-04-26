الأحد 27 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

العراق: حصر السلاح ومنع التدخلات الخارجية

رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني (أرشيفية)
27 ابريل 2025 02:31

بغداد (د ب أ) 

أخبار ذات صلة
العراق والتحالف الدولي يبحثان الحرب ضد الإرهاب
الإمارات تشارك في الدورة الـ 163 لمجلس الجامعة العربية

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس، على منع التدخلات الخارجية وحصر السلاح بيد الدولة. وأشاد، خلال حضوره المؤتمر العام لعشائر بني حجيم، بـ«المواقف البطولية للعشائر في دعم السلم الأهلي ومواجهة الإرهاب». 
 ووفق بيان نشره المركز الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، فقد شدد السوداني على «ضرورة الوقوف بوجه أي تصرف يسيء إلى صورة المجتمع، كونه الداعم الأساسي لبناء الدولة والمجتمع». 
وأكد على متطلبات إنجاح محاور البرنامج الحكومي، وعلى رأسها منع التدخلات الخارجية، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة جميع أشكال الفساد.  

رئيس الوزراء العراقي
محمد شياع السوداني
العراق
بغداد
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
أطاح ريال مدريد.. برشلونة بطل كأس إسبانيا
الرياضة
أطاح ريال مدريد.. برشلونة بطل كأس إسبانيا
اليوم 03:27
التزام إماراتي راسخ في تقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني والإغاثي للشعب السوداني (أرشيفية)
الأخبار العالمية
التعليم في السودان.. تداعيات كارثية للنزاع ودعم إماراتي متواصل
اليوم 02:31
جانب من اجتماع أسعد الشيباني في مجلس الأمن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المبعوث الأممي: أهمية دعم الانتقال السياسي في سوريا
اليوم 02:31
الرئيسان ترامب وزيلينسكي خلال لقائهما أمس بالفاتيكان على هامش جنازة البابا فرنسيس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين مستعد للتفاوض مع أوكرانيا وترامب متشكك
اليوم 02:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©