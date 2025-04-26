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حسين الشيخ نائباً لرئيس منظمة التحرير ودولة فلسطين

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أرشيفية)
27 ابريل 2025 02:31

رام الله (الاتحاد)

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أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أمس، أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صادقت على الترشيح المقدم من الرئيس محمود عباس لتعيين حسين الشيخ نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دولة فلسطين.
وأضافت الوكالة أن عباس قدم ترشيحه للشيخ خلال اجتماع اللجنة التنفيذية، وفقاً لـ«قرار المجلس المركزي الفلسطيني بتاريخ 24 أبريل في دورته الـ 32، الذي قرر استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين وتعيينه، وبناءً على الصلاحيات المخولة له فقد رشح السيد حسين شحادة محمد الشيخ، لهذا المنصب».
وذكرت «وفا» أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستجتمع مجدداً السبت المقبل، لاختيار أمين سر اللجنة التنفيذية من بين أعضائها.

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