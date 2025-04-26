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«الأونروا» تحذر مـن انتشار الأمراض جراء تراكم النفايات

فلسطيني نازح يسير بجوار القمامة في مخيم جنوب قطاع غزة (أرشيفية)
27 ابريل 2025 02:31

غزة (وكالات) 

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أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، بأن الحرب في غزة تؤدي إلى تراكم كبير للنفايات، مما يساهم في انتشار المرض. وقالت «الأونروا»، في منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أمس، إنها تواصل تقديم خدمات جمع ونقل النفايات الصلبة حيثما أمكن ذلك. وأشارت إلى أن فرقها  قامت مؤخراً بتنظيف 150 فتحة صرف صحي خدمة لأكثر من 23 ألف  نازح، مشددة على ضرورة رفع الحصار واستئناف وقف إطلاق النار الآن. وفي تحول معاكس لموقف الحكومة الأميركية القديم الذي كان يرى أن المنظمة الأممية محصنة من المسؤولية المدنية، قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن وكالة «الأونروا» ليست محصنة ضد الدعاوى القضائية. ويؤكد التغير في الموقف وجهة النظر الأميركية تجاه الوكالة بعد مزاعم إسرائيل بأن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجوم «حماس».

الأونروا
النفايات
الأمراض
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فلسطين
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