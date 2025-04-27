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مقتل 12 جندياً في هجوم إرهابي بالنيجر

(أرشيفية)
27 ابريل 2025 09:13

قُتل 12 جنديا نيجريا في هجوم إرهابي في غرب البلاد قرب مالي، وفق ما أعلن الجيش مساء السبت.
وقُتل الجنود الاثنا عشر، وهم عناصر في عملية "الماهاو" لمكافحة الإرهاب، عندما تعرضت وحدتهم "لهجوم جبان من عناصر إرهابيين "، على بعد نحو 10 كلم شمال ساكويرا، وهي بلدة قريبة من تيلابيري، المدينة الكبيرة في غرب النيجر. 
وأضاف الجيش أن "المهاجمين شنوا هجوما مباغتا على الدورية" التي "ردت" عليهم، قبل وصول تعزيزات برّية وجوّية.
وتابع أن "اثني عشر من جنودنا البواسل قدّموا التضحية الكبرى دفاعا عن الوطن". 
وقال الجيش إن "عملية مطاردة واسعة النطاق قد أُطلِقت" وإنه "اعتقل رجُلين يُشتبه بضلوعهما في الهجوم". 

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المصدر: وكالات
هجوم إرهابي
النيجر
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