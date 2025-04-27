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الجيش الهندي يعلن عن تبادل جديد لإطلاق النار مع باكستان

أرشيفية
27 ابريل 2025 11:21

أعلن الجيش الهندي، اليوم الأحد، عن تبادل جديد لإطلاق النار عند الحدود مع باكستان لليلة الثالثة على التوالي، منذ وقوع الهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 مدنيا في الشطر الهندي من كشمير.
وقال الجيش في بيان، إنّ إطلاق نار "غير مبرّر" من أسلحة خفيفة من مواقع الجيش الباكستاني، استهدف ليل السبت الأحد القوات الهندية في قطاعي توماري غالي ورامبور.
وأضاف "ردّت قواتنا بالأسلحة الخفيفة المناسبة"، من دون الإشارة إلى سقوط ضحايا.
وكان الجيش الهندي أفاد عن حوادث مماثلة عند الحدود في الليلتين السابقتين.
وتصاعدت التوترات بين الهند وباكستان بشكل كبير، في أعقاب الهجوم الذي نفذه مسلّحون الثلاثاء في باهالغام الواقعة في الشطر الهندي من كشمير، والذي أسفر عن مقتل 26 شخصا. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

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المصدر: وكالات
كشمير
الحدود
الهند
باكستان
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