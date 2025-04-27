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الشرطة الكندية تكشف تفاصيل حادث فانكوفر

ضباط الشرطة في مكان الحادث في فانكوفر
27 ابريل 2025 12:35

 لقي تسعة أشخاص حتفهم عندما دهست سيارة حشدا في مهرجان فلبيني في مدينة فانكوفر بغرب كندا، طبقا لما ذكرته الشرطة.
وكتبت شرطة فانكوفر على موقع التواصل الاجتماعي ، إكس: "حتى الآن، يمكننا أن نؤكد مقتل تسعة أشخاص بعد أن اقتحم رجل بسيارته حشدا من الأشخاص في مهرجان لابو لابو الليلة الماضية". 

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أعلنت الشرطة الكندية أن المشتبه به الذي صدم بسيارته حشدا من الناس في فانكوفر هو رجل يبلغ من العمر 30 عاما. وقال ممثل الشرطة في مؤتمر صحفي إن المشتبه به كان معروفا للشرطة، مضيفا أن هناك مشتبها به واحدا فقط تم اعتقاله على الفور ووضعه في الحبس.
واستبعدت الشرطة "في الوقت الراهن" الدافع الإرهابي وراء هجوم فانكوفر.

المصدر: وكالات
حادث دهس
كندا
فانكوفر
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