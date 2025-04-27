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السعودية وقطر تسددان متأخرات سوريا لدى البنك الدولي

مبنى البنك الدولي
27 ابريل 2025 17:46

ذكر بيان مشترك نشرته وكالتا الأنباء السعودية والقطرية، اليوم الأحد، أن السعودية وقطر تعتزمان تسوية متأخرات سوريا لدى البنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار أميركي.
وقال البيان "أعلنت وزارتا المالية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار".
وأضاف البيان "سيمكن هذا السداد من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي لسوريا... كما سيتيح حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة لدعم القطاعات الملحّة، إضافةً إلى الدعم الفني الذي سيسهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية".
جاء الإعلان السعودي - القطري في ضوء المناقشات خلال اجتماع الطاولة المستديرة بشأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

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المصدر: وكالات
البنك الدولي
سوريا
السعودية
قطر
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