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روبيو يدعو إلى اتفاق سلام في أزمة أوكرانيا

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
27 ابريل 2025 18:14

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الأحد، إنه يتعين التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أزمة أوكرانيا قريبا، وإن واشنطن تحاول تحديد مدى جدوى استمرارها في الوساطة.
وأضاف روبيو، في تصريحات لقناة (إن.بي.ٍسي) التلفزيونية الأميركية "لا يمكننا الاستمرار في تخصيص الوقت والموارد لهذا الجهد إذا لم يُكتب له النجاح".
وتابع "(حاولنا خلال) الأسبوع الماضي تحديد مدى التقارب الحقيقي بين الطرفين، وهل هما قريبان بما يكفي لكي نستغرق وقتا في الوساطة".
ولم يُحدد روبيو المدة التي ترغب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيها لتحقيق تقدم.
ويسعى ترامب إلى إيجاد اتفاق يضع حدا للأزمة المستمرة منذ فبراير 2022.

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المصدر: رويترز
ماركو روبيو
الأزمة الأوكرانية
اتفاق سلام
وقف إطلاق النار
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