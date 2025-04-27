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روبيو يدلي بتصريحات عن اتفاق ينهي أزمة أوكرانيا

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
27 ابريل 2025 20:59

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الأحد، إن الأسبوع المقبل قد يكون "مفصليا" على صعيد الجهود المبذولة لوضع حد للأزمة الأوكرانية، في خضم سعي الرئيس دونالد ترامب لإبرام اتفاق.
والتقى ترامب، أمس السبت، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش جنازة البابا فرنسيس في العاصمة الإيطالية روما.
وصرح روبيو، اليوم لشبكة "إن بي سي" التفزيونية الأميركية "نحن قريبون للغاية، لكننا لسنا قريبين بما يكفي"، وأضاف "أعتقد أن الأسبوع سيكون مفصليا".
وتابع "علينا أن نتّخذ قرارا بشأن ما إذا كنا نريد مواصلة الانخراط في هذا المسعى، أو ما إذا الوقت حان للتركيز على قضايا أخرى لا تقلّ أهمية، إن لم تكن أكثر أهمية، في بعض الأحيان".
لكن روبيو لفت إلى وجود "أسباب تدعو للتفاؤل، وأخرى تدعو للتحلّي بالواقعية" في ما يتّصل بفرص التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة المستمرة منذ فبراير 2022.
وإذ شدّد على عدم وجود "حلّ عسكري" للنزاع، قال إن "الحلّ الوحيد لهذه الحرب هو بتسوية تفاوضية يتعيّن فيها على الطرفين التخلّي عن شيء يقولان إنهما يريدانه وإعطاء الطرف الآخر شيئا يتمنّيان عدم إعطائه".
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز في تصريح لشبكة "فوكس نيوز"، اليوم الأحد "أجري عدد من النقاشات حول الأراضي" مع موسكو وكييف، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

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المصدر: وكالات
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الأزمة الأوكرانية
اتفاق وقف إطلاق النار
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