الكرملين: العمل على تسوية الأزمة الأوكرانية مستمر

موسكو (وكالات)

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس، أن العمل على حل الوضع في أوكرانيا مستمر، لكن لا يمكن إجراؤه بشكل علني. وقال بيسكوف، في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين، «العمل مستمر، لا يمكن تنفيذ العمل في شكل علني، بل يمكن تنفيذه فقط في صيغة سرية»، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

في الأثناء، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، أن قواته تواصل عملياتها في منطقة كورسك الروسية، في تناقض مع إعلان موسكو أمس الأول، عن تحرير هذه المنطقة الحدودية بالكامل.

وقال زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي: «تواصل قواتنا عملياتها الدفاعية النشطة في المناطق المحددة في منطقتي كورسك وبيلغورود» في روسيا. كما نفى المسؤولون العسكريون الأوكرانيون أيضاً تصريحات هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، ودانوا الدعاية الروسية بشأن هذا الموضوع.

ومنذ السبت الماضي، أفادت عدة قنوات روسية على تطبيق «تلغرام»، متخصصة في متابعة المعارك، عن استمرار الاشتباكات بين الروس والأوكرانيين في منطقة كورسك.

لكن رئيس أركان الجيش الروسي فاليري غيراسيموف أكد للرئيس فلاديمير بوتين أمس الأول، أن هذه المنطقة الروسية المتاخمة لأوكرانيا تم تحريرها بالكامل من القوات الأوكرانية.