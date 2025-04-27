الإثنين 28 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الكرملين: العمل على تسوية الأزمة الأوكرانية مستمر

جنود أوكرانيون يشاركون في تدريب عسكري (أ ف ب)
28 ابريل 2025 01:29

موسكو (وكالات) 

أخبار ذات صلة
1.4 مليون نزيل فندقي في أبوظبي خلال الربع الأول
بوتين يهنئ الجيش على تحقيق إنجاز في كورسك

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس، أن العمل على حل الوضع في أوكرانيا مستمر، لكن لا يمكن إجراؤه بشكل علني. وقال بيسكوف، في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين، «العمل مستمر، لا يمكن تنفيذ العمل في شكل علني، بل يمكن تنفيذه فقط في صيغة سرية»، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء. 
 في الأثناء، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، أن قواته تواصل عملياتها في منطقة كورسك الروسية، في تناقض مع إعلان موسكو أمس الأول، عن تحرير هذه المنطقة الحدودية بالكامل.
وقال زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي: «تواصل قواتنا عملياتها الدفاعية النشطة في المناطق المحددة في منطقتي كورسك وبيلغورود» في روسيا. كما نفى المسؤولون العسكريون الأوكرانيون أيضاً تصريحات هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، ودانوا الدعاية الروسية بشأن هذا الموضوع.
ومنذ السبت الماضي، أفادت عدة قنوات روسية على تطبيق «تلغرام»، متخصصة في متابعة المعارك، عن استمرار الاشتباكات بين الروس والأوكرانيين في منطقة كورسك.
لكن رئيس أركان الجيش الروسي فاليري غيراسيموف أكد للرئيس فلاديمير بوتين أمس الأول، أن هذه المنطقة الروسية المتاخمة لأوكرانيا تم تحريرها بالكامل من القوات الأوكرانية.

الكرملين
روسيا
دميتري بيسكوف
أوكرانيا
موسكو
فولوديمير زيلينسكي
كورسك
فلاديمير بوتين
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
شعار شرطة أبوظبي
علوم الدار
فِرق شرطة أبوظبي و"الدفاع المدني" تتعامل مع حريق في الوحدة مول
27 ابريل 2025
جانب من فعاليات الحدث العام الماضي (من المصدر)
علوم الدار
غداً.. انطلاق دبي العالمي للإغاثة والتنمية «ديهاد» 2025
اليوم 01:35
دعم الإمارات ساهم في تخفيف معاناة أهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعم أهالي غزة لمواجهة المجاعة
اليوم 01:29
السودان يشهد أكبر «أزمة نزوح» في العالم
الأخبار العالمية
السودان يشهد أكبر «أزمة نزوح» في العالم
اليوم 01:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©