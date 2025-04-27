بوتين يهنئ الجيش على تحقيق إنجاز في كورسك

نقلت وكالات أنباء روسية عن الكرملين قوله، اليوم الأحد، إن الرئيس فلاديمير بوتين اتصل هاتفيا بكبار القادة العسكريين في منطقة كورسك بغرب البلاد لتهنئتهم على "النصر" وإخراج القوات الأوكرانية من هناك.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) إن "بوتين هنأهم على النصر وشكرهم على عملهم البطولي"، وفقا لما نقلته وكالات الأنباء.

وأضاف بيسكوف أن بوتين تحدث إلى القائد العام لعملية كورسك وقادة الوحدات التي "تميزت بشكل خاص".

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، في وقت سابق، أن قائدا عسكريا روسيا أبلغ بوتين بأن موسكو ستخرج قريبا الجيش الأوكراني من منطقة كورسك.

ونقلت عن القائد قوله "في الوقت الحالي، استعدنا منطقة جورنال ونحن متمركزون في شوارعها التي أصبحت تحت سيطرتنا بالكامل"، مضيفا أن القوات الروسية تواصل تطهير مناطق الغابات غربي وجنوبي "جورنال".

وأشاد بوتين، أمس السبت، بما وصفه بالإفشال التام للهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية في كورسك بعد أن قالت موسكو إن هذه القوات طُردت من آخر قرية كانت تسيطر عليها.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في منشور على تطبيق "تلغرام"، إن القوات الأوكرانية لا تزال نشطة في منطقتي كورسك وبيلغورود.

ونقل زيلينسكي عن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي قوله إن القوات الروسية شنت ما يقرب من 70 هجوما على مواقع أوكرانية، اليوم الأحد، وإن الأوضاع لا تزال "صعبة" في الكثير من المناطق.