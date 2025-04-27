الإثنين 28 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بوتين يهنئ الجيش على تحقيق إنجاز في كورسك

جنود روس يتفقدون قرية في كورسك بعد استعادتها
27 ابريل 2025 23:42

نقلت وكالات أنباء روسية عن الكرملين قوله، اليوم الأحد، إن الرئيس فلاديمير بوتين اتصل هاتفيا بكبار القادة العسكريين في منطقة كورسك بغرب البلاد لتهنئتهم على "النصر" وإخراج القوات الأوكرانية من هناك.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) إن "بوتين هنأهم على النصر وشكرهم على عملهم البطولي"، وفقا لما نقلته وكالات الأنباء.
وأضاف بيسكوف أن بوتين تحدث إلى القائد العام لعملية كورسك وقادة الوحدات التي "تميزت بشكل خاص".
وذكرت وكالة الإعلام الروسية، في وقت سابق، أن قائدا عسكريا روسيا أبلغ بوتين بأن موسكو ستخرج قريبا الجيش الأوكراني من منطقة كورسك.
ونقلت عن القائد قوله "في الوقت الحالي، استعدنا منطقة جورنال ونحن متمركزون في شوارعها التي أصبحت تحت سيطرتنا بالكامل"، مضيفا أن القوات الروسية تواصل تطهير مناطق الغابات غربي وجنوبي "جورنال".
وأشاد بوتين، أمس السبت، بما وصفه بالإفشال التام للهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية في كورسك بعد أن قالت موسكو إن هذه القوات طُردت من آخر قرية كانت تسيطر عليها.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في منشور على تطبيق "تلغرام"، إن القوات الأوكرانية لا تزال نشطة في منطقتي كورسك وبيلغورود.
ونقل زيلينسكي عن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي قوله إن القوات الروسية شنت ما يقرب من 70 هجوما على مواقع أوكرانية، اليوم الأحد، وإن الأوضاع لا تزال "صعبة" في الكثير من المناطق.

أخبار ذات صلة
الكرملين: العمل على تسوية الأزمة الأوكرانية مستمر
كييف ترد على إعلان روسيا بشأن السيطرة على كورسك
المصدر: وكالات
كورسك
الجيش الروسي
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
الذهب
اقتصاد
انخفاض أسعار الذهب
اليوم 09:05
الشارقة يبدأ الإعداد للموسم الجديد بتجديد العقود
الرياضة
الشارقة يبدأ الإعداد للموسم الجديد بتجديد العقود
اليوم 12:30
ريال مدريد يحسم مصير أنشيلوتي!
الرياضة
ريال مدريد يحسم مصير أنشيلوتي!
اليوم 12:20
المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات تستمر حتى 30 أبريل في مركز أدنيك أبوظبي
علوم الدار
انطلاق فعاليات المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات
اليوم 12:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©