الولايات المتحدة: اتفاقية المعادن النادرة مع أوكرانيا ستتم

قال مايك والتس مستشار الأمن القومي الأميركي، الأحد، إن الولايات المتحدة وأوكرانيا ستبرمان اتفاقا يتعلق بالمعادن الأرضية النادرة وإن المحادثات مستمرة خلال مطلع الأسبوع.

وأضاف والتس، في برنامج "صنداي مورننج فيوتشرز" على شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية "اتفاق (المعادن النادرة مع) أوكرانيا سيُبرم قريبا".

وواصلت الولايات المتحدة وأوكرانيا التفاوض بشأن إبرام اتفاقية للموارد الخام خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لوالتس.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي "اتفاق أوكرانيا سيكتمل. المفاوضون عملوا بجد طوال عطلة نهاية الأسبوع."

سيمنح الاتفاق الولايات المتحدة الوصول إلى الموارد المعدنية لأوكرانيا، وخاصة العناصر الأرضية النادرة، التي تعتبر حاسمة للصناعات التكنولوجية المتطورة.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بشأن الاتفاق بين الجانبين الأسبوع الماضي، وكان الهدف هو إنهاء نص الاتفاقية بحلول السبت، لكن بعد يوم من الموعد المحدد، لا يزال غير واضح سبب عدم إتمام الاتفاق بشكل رسمي وما هو الوضع الحالي.