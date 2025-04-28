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مصابون في حادث عبارة بفلوريدا

عناصر من خدمة الطوارئ يعملون في موقع حادث العبارة في كليرووتر بفلوريدار(رويترز)
28 ابريل 2025 09:26

قال مسؤولون إنه تم الإبلاغ عن إصابة عدد من الأشخاص في مدينة كليرووتر بولاية فلوريدا الأميركية بعد تحطم عبارة بالقرب من جسر ميموريال كوزواي بالمدينة مساء الأحد.
وأضافوا أن العبارة التي كانت تقل أكثر من 40 شخصا صدمها قارب فر من مكان الحادث.
وذكرت حكومة مدينة كليرووتر أن شخصا لقى حتفه متأثرا بإصابته في الحادث.
وقالت شرطة كليرووتر على مواقع التواصل الاجتماعي "جميع الإصابات ناجمة عن اصطدام العبارة. فر القارب الذي اصطدم بالعبارة من مكان الحادث".
وقالت الشرطة إن "حادث التصادم وقع لعبارة كليرووتر التي كان على متنها أكثر من 40 شخصا"، مضيفة أنه تم إخطار المستشفيات القريبة وأن خفر السواحل الأميركي سيتولى التحقيق في الحادث.
وأضافت الشرطة أن "العبارة رست على شريط رملي جنوبي جسر ميموريال كوزواي مباشرة. وتم إجلاء جميع المصابين والركاب".

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المصدر: وكالات
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حادث تصادم
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