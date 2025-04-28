الكنديون يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية

تشهد كندا، اليوم الاثنين، انتخابات برلمانية حاسمة لاختيار رئيس حكومة جديد، في ظل منافسة قوية بين الحزب الليبرالي الحاكم برئاسة رئيس الوزراء مارك كارني، وحزب المحافظين بقيادة بيير بواليفير، وذلك مع توجه الناخبين الكنديين إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

وقد أدلى بالفعل نحو سبعة ملايين كندي بأصواتهم خلال مرحلة التصويت المبكر، وهو أعلى رقم يسجَّل في هذا الإطار، بحسب مسؤولي الانتخابات.

ومن المتوقع أن تُعلَن النتائج الأولية بعد وقت قصير من إغلاق مراكز الاقتراع مساء اليوم، حيث يحق لنحو 29 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم لاختيار 343 عضواً في مجلس العموم بالعاصمة الكندية أوتاوا.



