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اليابان وفيتنام تؤكدان التزامهما بتعزيز التجارة الحرة

رئيسا وزراء اليابان وفيتنام خلال الاجتماع في هانوي (وكالات)
28 ابريل 2025 14:14

أكد رئيس الوزراء الياباني شينجيرو إيشيبا ونظيره الفيتنامي فام مينه تشينه، اليوم الاثنين، خلال اجتماع عقد في العاصمة الفيتنامية هانوي، التزام بلديهما بمواصلة تعزيز التجارة الحرة المبنية على القواعد، وفقاً لما أورده الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية.
وشدد رئيسا الوزراء على عزم اليابان وفيتنام التعاون الوثيق من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار.
ونقل المنشورعن إيشيبا قوله إن اليابان تخطط لدعم 15 مشروعًا لانتقال الطاقة في فيتنام، باستثمارات إجمالية تقدر بحوالي 20 مليار دولار.
وجاء في المنشور أن الزعيمين اتفقا على تعميق التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب تعزيز المساعدات الإنمائية الرسمية لدعم مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية.
وأضاف المنشور أن الجانبين سيوسعان التعاون في مجالات التحول الرقمي، وأشباه الموصلات، والحوسبة الكمية، والطاقة النووية، والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مجالات أخرى.

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المصدر: وكالات
فيتنام
اليابان
التجارة
هانوي
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