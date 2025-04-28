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بوتين: وقف إطلاق نار مؤقت في أوكرانيا

بوتين: وقف إطلاق نار مؤقت في أوكرانيا
28 ابريل 2025 16:08

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، وقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أيام في أوكرانيا الشهر المقبل، وذلك بمناسبة ذكرى مرور 80 عاما على انتصار الاتحاد السوفيتي وحلفائه في الحرب العالمية الثانية.
وذكر الكرملين في بيان أن وقف إطلاق النار سيبدأ من الثامن من مايو المقبل حتى العاشر من الشهر نفسه.
ودعت روسيا أوكرانيا للانضمام إلى وقف إطلاق النار.
وقال الكرملين «انطلاقا من اعتبارات إنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال الذكرى الثمانين ليوم النصر». 
وأضاف أنه من 8 إلى 10 مايو "ستتوقف كل الأعمال القتالية".

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المصدر: وكالات
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