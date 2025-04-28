أوكرانيا ترد على إعلان بوتين وقف إطلاق النار

قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، اليوم الاثنين، إن كييف مستعدة لدعم وقف إطلاق نار دائم وشامل. وأعلن الكرملين، في وقت سابق اليوم، أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر بوقف إطلاق النار لثلاثة أيام

وأعلن الكرملين، في وقت سابق اليون، أن الرئيس بوتين أمر بوقف إطلاق النار لثلاثة أيام من 8 إلى 10 مايو المقبل بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفيتي وحلفائه في الحرب العالمية الثانية على النازية.

وقال الكرملين "انطلاقا من اعتبارات إنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال الذكرى الثمانين ليوم النصر".

وأضاف أنه من 8 إلى 10 مايو "ستتوقف كل الأعمال القتالية".

وأضاف الكرملين "ترى روسيا أن على الجانب الأوكراني أن يحذو حذوها. وفي حال انتهاك الجانب الأوكراني للهدنة، سترد القوات المسلحة الروسية ردا مناسبا وفعالا".

أعلنت روسيا عن هدنة مماثلة لمدة 30 ساعة خلال عيد الفصح.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى طي صفحة هذه الأزمة في أسرع وقت.