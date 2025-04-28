الإثنين 28 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أوكرانيا ترد على إعلان بوتين وقف إطلاق النار

جندي أوكراني يطلق صواريخ "غراد"
28 ابريل 2025 17:24

قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، اليوم الاثنين، إن كييف مستعدة لدعم وقف إطلاق نار دائم وشامل. وأعلن الكرملين، في وقت سابق اليوم، أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر بوقف إطلاق النار لثلاثة أيام 
وأعلن الكرملين، في وقت سابق اليون، أن الرئيس بوتين أمر بوقف إطلاق النار لثلاثة أيام من 8 إلى 10 مايو المقبل بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفيتي وحلفائه في الحرب العالمية الثانية على النازية.
وقال الكرملين "انطلاقا من اعتبارات إنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال الذكرى الثمانين ليوم النصر". 
وأضاف أنه من 8 إلى 10 مايو "ستتوقف كل الأعمال القتالية".
وأضاف الكرملين "ترى روسيا أن على الجانب الأوكراني أن يحذو حذوها. وفي حال انتهاك الجانب الأوكراني للهدنة، سترد القوات المسلحة الروسية ردا مناسبا وفعالا".
أعلنت روسيا عن هدنة مماثلة لمدة 30 ساعة خلال عيد الفصح.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى طي صفحة هذه الأزمة في أسرع وقت.

أخبار ذات صلة
البيت الأبيض يعلّق على هدنة أعلنتها روسيا في أوكرانيا
بوتين: وقف إطلاق نار مؤقت في أوكرانيا
المصدر: وكالات
أوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
هدنة
وقف إطلاق نار
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
الذهب
اقتصاد
انخفاض أسعار الذهب
اليوم 09:05
حديقة الحيوانات بالعين تحتفي بـ «اليوم العالمي للطب البيطري»
علوم الدار
حديقة الحيوانات بالعين تحتفي بـ «اليوم العالمي للطب البيطري»
اليوم 18:24
متهم في قضية السطو على كيم كارداشيان مع محامييه
الترفيه
بدء المحاكمة في قضية السطو على كيم كارداشيان
اليوم 18:19
رئيس الدولة يبحث مع الحاكمة العامة لكومنولث أستراليا تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة
علوم الدار
رئيس الدولة يبحث مع الحاكمة العامة لكومنولث أستراليا تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة
اليوم 18:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©