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الهند توقع اتفاقا لشراء 26 طائرة مقاتلة متطورة من فرنسا

طائرات "رافال" فرنسية الصنع
28 ابريل 2025 18:52

أعلنت وزارة الدفاع الهندية توقيع اتفاق مع فرنسا، اليوم الاثنين، لشراء 26 طائرة مقاتلة "رافال" لصالح قواتها البحرية مقابل 630 مليار روبية (7.4 مليار دولار أميركي).
وذكرت الوزارة، في بيان، أن الهند ستشتري 22 مقاتلة أحادية المقعد وأربع مقاتلات ثنائية المقعد من إنتاج شركة "داسو" الفرنسية للطيران.
وقالت الوزارة "سيتم الانتهاء من تسليم تلك الطائرات بحلول 2030، وستخضع طواقمها للتدريب في فرنسا والهند"، مضيفة أن الاتفاقية من المتوقع أن توفر آلاف الوظائف وإيرادات لعدد كبير من الشركات.
وأوردت وكالة رويترز للأنباء أن مجلس الوزراء الأمني ​​في الهند برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي وافق على عملية الشراء الشهر الجاري.
تقوم القوات الجوية الهندية حاليا بتشغيل 36 مقاتلة "رافال".

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المصدر: وكالات
الهند
طائرات مقاتلة
صفقة
فرنسا
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