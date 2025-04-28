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عودة التيار الكهربائي إلى مناطق عدة في إسبانيا

عمال مطعم في إسبانيا يعملون في الظلام بعد انقطاع التيار الكهربائي
28 ابريل 2025 19:40

عاد التيار الكهربائي إلى "مناطق عدة في شمال وجنوب وغرب" إسبانيا، وفق ما أعلنت شركة الكهرباء، اليوم الاثنين، بعد انقطاع شامل شهدته البلاد منذ قرابة الساعة 10,30 ت غ.
وقالت شركة الكهرباء الإسبانية، في بيان، إن "التيار عاد إلى محطات الكهرباء في العديد من مناطق شمال وجنوب وغرب شبه الجزيرة"، لافتة إلى أنها تعمل على تزويد البلاد كلها بالتيار "في شكل تدريجي".
وقال أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، على موقع "إكس"، إنه لا يوجد في الوقت الحالي دليل على أن انقطاع الكهرباء على نطاق واسع في إسبانيا والبرتغال ناجم عن هجوم إلكتروني.
وأضاف كوستا، البرتغالي الجنسية، أن شركات توزيع الكهرباء في البلدين تعمل على معرفة السبب واستعادة إمدادات الكهرباء.
كان التيار الكهربائي قد انقطع على نطاق واسع في إسبانيا والبرتغال، اليوم الاثنين، ما أدى إلى تعطل شبكات الهاتف المحمول والإنترنت وتوقف القطارات، وفق ما أعلن مسؤولون.

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المصدر: وكالات
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إسبانيا
البرتغال
انقطاع التيار الكهربائي
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