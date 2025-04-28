الإثنين 28 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع جديد لعدد قتلى انفجار ميناء في إيران

دخان كثيف يتصاعد جراء انفجار ميناء بندر عباس في إيران
28 ابريل 2025 20:23

سجلت حصيلة الانفجار الضخم في أكبر ميناء تجاري في إيران ارتفاعا جديدة، وفق ما أفاد به مسؤول المحافظة التي يقع فيها الميناء وسائل إعلام رسمية اليوم الاثنين.
وقال محمد عاشوري محافظ هرمزكان في جنوب إيران "وصلت حصيلة القتلى إلى 65 شخصا جراء هذا الحادث المروع" في ميناء الشهيد رجائي، مضيفا أن الحريق الذي نجم عن انفجار السبت لم يتم إخماده بالكامل بعد.
كانت حصيلة سابقة أشارت إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل 46 شخصا.
وأكدت التقارير أن أكثر من 1000 شخص أصيبوا في الحادث، ولكن بحلول أمس الأحد خرج معظمهم من المستشفيات. ومازال هناك 200 شخص في المستشفى، كما لا يزال هناك ستة أشخاص مفقودين بعد الانفجار.

أخبار ذات صلة
ارتفاع حصيلة الضحايا وتكثيف الجهود لاحتواء حريق المرفأ في إيران
عشرات القتلى ومئات الجرحى جراء الانفجار داخل ميناء في إيران
المصدر: وكالات
إيران
ميناء بندر عباس
انفجار
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
الذهب
اقتصاد
انخفاض أسعار الذهب
اليوم 09:05
مطبوعات نادرة في «أبوظبي للكتاب» تسرد تاريخ النشر العربي
التعليم والمعرفة
مطبوعات نادرة في «أبوظبي للكتاب» تسرد تاريخ النشر العربي
اليوم 23:19
جامعة السوربون أبوظبي
علوم الدار
جامعة "السوربون أبوظبي" تطلق "برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي"
اليوم 22:46
حامد بن زايد يحضر حفل السفارة الأسترالية بمناسبة مرور 50 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
علوم الدار
حامد بن زايد يحضر حفل السفارة الأسترالية بمناسبة مرور 50 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
اليوم 22:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©