مقتل حراس أمن خلال مجزرة نفّذها إرهابيون في نيجيريا

قتلت جماعة بوكو حرام الإرهابية ما لا يقل عن 10 حراس أمن في ولاية أداماوا في شمال شرق نيجيريا، وفق ما أفاد به مصدر عسكري وآخر حقوقي اليوم الاثنين، ما يرفع عدد القتلى في المنطقة في الأيام الأخيرة إلى 24.

وقالت المصدر الحقوقي وضابط عسكري إن الإرهابيين نصبوا كمينا لمجموعة من الحراس أثناء دورية في منطقة "هونغ" قرب الحدود مع ولاية بورنو.

وأوضح الضابط، الذي طلب عدم كشف هويته لأنه غير مخول الحديث عن الحادث، "هاجم إرهابيو بوكو حرام قرية كوبري في هونغ حوالى الساعة الرابعة مساء (15,00 ت غ) السبت، ما أسفر عن مقتل 10 من عناصر قوة المهام المشتركة المدنية وإصابة عدد غير معروف من المدنيين".

وأضاف أن المسلحين شنوا الهجوم من قرية في ولاية بورنو المجاورة.

وقال مسؤول في المنظمة الحقوقية "نصبت جماعة بوكو حرام كمينا لحراس في كوبري السبت، ما أسفر عن مقتل 10 من الحراس الذين كانوا في دورية في المنطقة".

هذا الهجوم هو الأحدث للجماعة المتشددة في المنطقة التي يقول المسؤولون إنها تشهد تجدد هجمات بوكو حرام.

وقال مسؤول محلي إن جماعة بوكو حرام قتلت 14 مزارعا في منطقة "غوزا" بولاية بورنو قرب الحدود مع الكاميرون وليس بعيدا من "هونغ".

إلى ذلك، أكد باباغانا عمرا زولوم حاكم ولاية بورنو، الجمعة، لوزير الدفاع النيجيري وقادة الجيش أن جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش الإرهابيين يتحصنان في غابة سامبيسا وجبال ماندارا على الحدود مع الكاميرون نتيجة "النكسات العسكرية".