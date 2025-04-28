كوريا الشمالية تعترف بإرسال قوات إلى روسيا وبوتين يشكرها

سيؤول (وكالات)

اعترفت كوريا الشمالية، أمس، بإرسال قوات إلى روسيا، وبمساعدة موسكو في استعادة أراضٍ في منطقة كورسك من الأوكرانيين، بينما شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كيم جونغ أون على هذا الإنجاز.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إنّ وحدات فرعية من القوات المسلّحة الكورية الشمالية شاركت في العمليات لتحرير المناطق المحتلة في كورسك، مؤكدة أنّ المجهود الحربي لهؤلاء الجنود تكلل بالانتصار.

ونقلت الوكالة عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوله إنّ «أولئك الذين قاتلوا، هم جميعاً أبطال وممثلون لشرف الوطن الأم»، مضيفاً أنّه سيتم قريباً تشييد نصب تذكاري لـ «مآثر المعركة» في العاصمة بيونغ يانغ.

ومن جانبه، شكر فلاديمير بوتين، الزعيم الكوري الشمالي على «الإنجاز» الذي حقّقه جنوده.