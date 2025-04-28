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الجيش الباكستاني يقضي على 71 إرهابياً

عناصر من الجيش الباكستاني (أرشيفية)
29 ابريل 2025 01:05

إسلام آباد (الاتحاد)

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قضت قوات الجيش الباكستاني على 71 مسلحاً من العناصر الإرهابية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.
وأوضح الجيش الباكستاني في بيان، أمس، أن قوات الجيش تصدت، خلال اليومين الماضيين، لمحاولات تسلل إرهابيين في منطقة وزيرستان، وتمكنت من القضاء على 54 مسلحاً، مضيفاً أنه عقب ذلك نفذت قوات الجيش عملية تمشيط في تلك المنطقة وقضت على 17 مسلحاً آخر من الذين تسللوا.
وأضاف أن الجيش صادر من حوزة المسلحين الذين تم القضاء عليهم كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، مؤكداً عزم وتصميم الجيش على التصدي للإرهابيين وإفشال مخططاتهم الإرهابية، ولن تسمح لهم بتخريب السلام والاستقرار والتنمية في البلاد.
في الأثناء، أعلنت الشرطة مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين، أمس، إثر انفجار قنبلة قوية في شمال غرب البلاد المضطرب.
وقال قائد الشرطة المحلي، عثمان وزير: «إن الانفجار وقع في مدينة وانا، وهي مدينة رئيسة في منطقة جنوب وزيرستان التابعة لإقليم خيبر بختونخوا.

الجيش الباكستاني
باكستان
العناصر الإرهابية
مكافحة الإرهاب
وزيرستان
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