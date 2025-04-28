الثلاثاء 29 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عودة 200 ألف سوري من تركيا إلى بلدهم منذ 8 ديسمبر

سوريون في ولاية هاتاي التركية ينتظرون في طابور للدخول إلى بلادهم (أرشيفية)
29 ابريل 2025 01:07

إسطنبول (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الرئاسة السورية: وحدة سوريا أرضاً وشعباً خط أحمر
الأردن: ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، عودة 200 ألف سوري من تركيا إلى بلدهم منذ سقوط النظام السابق في 8 ديسمبر 2024.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان قوله في كلمة ألقاها في فعالية بشأن إدارة الهجرة في مدينة إسطنبول، إن «عدد العائدين من تركيا إلى سوريا منذ ديسمبر 2024 بلغ 200 ألف شخص».
ولفت إلى تسارع وتيرة العائدين السوريين من تركيا إلى سوريا كلما تحسنت الأوضاع في سوريا، مشيراً إلى أن «سوريا ماضية نحو التعافي رغم الصعوبات والعقبات وأعمال التخريب».
وأوضح أن الهجرة تربعت خلال السنوات الأخيرة على جدول انشغالات العالم باعتبارها ظاهرة عالمية. 
ولفت إلى أن «عدد اللاجئين وصل 120 مليوناً حول العالم في السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة، مصحوباً بتأثيرات الحروب، وسط اضطرار ما لا يقل عن 20 شخصاً إلى الهجرة كل دقيقة بسبب الصراعات والاضطهاد والإرهاب».

سوريا
تركيا
الأزمة السورية
اللاجئون السوريون
النازحون السوريون
رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
ألمانيا تعزز دورها العسكري للدفاع عن أوروبا
الأخبار العالمية
ألمانيا تعزز دورها العسكري للدفاع عن أوروبا
29 ابريل 2025
جندي روسي في شارع بإحدى بلدات منطقة كورسك (رويترز)
الأخبار العالمية
كوريا الشمالية تعترف بإرسال قوات إلى روسيا وبوتين يشكرها
29 ابريل 2025
فلسطينيون ينزحون من مخيم جباليا بعد إنذار إسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل ترفض مقترحاً لوقف النار في غزة 5 سنوات مقابل المحتجزين
29 ابريل 2025
سوريون في ولاية هاتاي التركية ينتظرون في طابور للدخول إلى بلادهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
عودة 200 ألف سوري من تركيا إلى بلدهم منذ 8 ديسمبر
29 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©