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الأمم المتحدة: إسرائيل ملزمة بتأمين احتياجات الأراضي المحتلة

آليات عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين (أرشيفية)
29 ابريل 2025 01:05

غزة (الاتحاد)

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أكدت الأمم المتحدة، أمس، أن على إسرائيل التزامات بوصفها سلطة احتلال مثل حماية الطواقم الطبية وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية بالأراضي المحتلة بما يسمح بمساعدة وإنقاذ حياة المدنيين.
وقالت المستشارة إيلانور هوميشول، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة: «على إسرائيل التزامات بوصفها سلطة احتلال، مثل حماية الطواقم الطبية، وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية بالأراضي المحتلة».
وتابعت: «وعلى إسرائيل بوصفها سلطة احتلال تأمين الاحتياجات الإنسانية بالأراضي المحتلة، وإدارة الأراضي الواقعة تحت سلطتها وفق القانون الدولي».
واتهمت الممثلة الأممية إسرائيل بأنها انتهكت التزاماتها تجاه حصانة الفرق التابعة للأمم المتحدة، وأكدت رفض الأمم المتحدة أي تدخل من أي دولة في عمل المنظمات الدولية.
وحذرت من أن «قرار منع عمليات الأونروا يشكل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ويشكل عدم امتثالها لالتزاماتها».
وأكدت هوميشول على أن «احترام القانون الدولي ضروري لحماية المدنيين وتمكين الموظفين الأمميين من إنقاذهم دون مواجهة مخاطر غير مقبولة».

الأمم المتحدة
فلسطين
إسرائيل
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