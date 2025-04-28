الثلاثاء 29 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

%65 من ضحايا الحرب على غزة أطفال ونساء وكبار سن

نساء فلسطينيات يبكين أحد أقاربهن (أرشيفية)
29 ابريل 2025 01:06

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
إسرائيل ترفض مقترحاً لوقف النار في غزة 5 سنوات مقابل المحتجزين
«العدل الدولية» تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن 65% من ضحايا الحرب الإسرائيلية هم من فئات الأطفال والنساء وكبار السن.
وأوضح المكتب، في بيان، أن «جيش الاحتلال يواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بصورة ممنهجة ومتعمدة عبر استهداف المدنيين العزل بشكل مباشر ومقصود، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع».
وذكر المكتب أن «65 بالمئة من ضحايا الإبادة هم من فئات الأطفال والنساء وكبار السن».
ولفت إلى أن «الاحتلال ارتكب جريمة قتل بحق أكثر من 18 ألف طفل، وأكثر من 12 ألفاً و400 امرأة».
وفي السياق، أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة أمس، عن مقتل 71 فلسطينياً وإصابة 153 آخرين في عدة مجازر ارتكبها الجيش الإسرائيلي في عدة مناطق بالقطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وقالت السلطات في تصريح صحفي إن «هؤلاء الشهداء والمصابين وصلوا إلى مستشفيات القطاع في الـ 24 الماضية»، مشيرةً إلى أن من بينهم نساء وأطفالاً ورضعاً فيما لا يزال عدد من المفقودين تحت الركام.
وترتفع بذلك حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 إلى 52314 قتيلاً و117792 مصاباً.

غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
أطفال غزة
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
ألمانيا تعزز دورها العسكري للدفاع عن أوروبا
الأخبار العالمية
ألمانيا تعزز دورها العسكري للدفاع عن أوروبا
29 ابريل 2025
جندي روسي في شارع بإحدى بلدات منطقة كورسك (رويترز)
الأخبار العالمية
كوريا الشمالية تعترف بإرسال قوات إلى روسيا وبوتين يشكرها
29 ابريل 2025
فلسطينيون ينزحون من مخيم جباليا بعد إنذار إسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل ترفض مقترحاً لوقف النار في غزة 5 سنوات مقابل المحتجزين
29 ابريل 2025
سوريون في ولاية هاتاي التركية ينتظرون في طابور للدخول إلى بلادهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
عودة 200 ألف سوري من تركيا إلى بلدهم منذ 8 ديسمبر
29 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©