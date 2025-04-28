روبيو يجري مباحثات مع لافروف بشأن أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لنظيره الروسي سيرغي لافروف إن الولايات المتحدة ملتزمة العمل لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، وفق ما أعلنت الخارجية الأميركية الاثنين.

وقالت تامي بروس المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، لدى تلاوتها إحاطة حول المكالمة الهاتفية التي جرت الأحد، إن "الولايات المتحدة جادة في تيسير وضع حد لهذه الحرب العبثية".

وأضافت بروس أن روبيو بحث مع لافروف في "الخطوات التالية على صعيد محادثات السلام الروسية-الأوكرانية والحاجة إلى وضع حد للحرب فورا".

وجرت المحادثة الهاتفية قبل إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، هدنة لمدة ثلاثة أيام من 8 إلى 10 مايو المقبل، تزامنا مع احتفالات موسكو بيوم النصر في الحرب العالمية الثانية.

وقال روبيو، الأحد، إن هذا الأسبوع قد يكون مفصليا لجهة تقييم جهود إنهاء الأزمة التي تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقفها في اليوم الأول من ولايته الرئاسية.

في مقابلة أجرتها معه الأحد شبكة "إن بي سي" التلفزيونية، لفت روبيو إلى وجود "أسباب تدعو للتفاؤل، وأخرى تدعو للتحلّي بالواقعية" في ما يتّصل بفرص التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع الذي بدأ في فبراير 2022.

وتابع "علينا أن نتّخذ قرارا بشأن ما إذا كنا نريد مواصلة الانخراط في هذا المسعى، أو ما إذا كان الوقت قد حان للتركيز على قضايا أخرى لا تقلّ أهمية، إن لم تكن أكثر أهمية، في بعض الأحيان".