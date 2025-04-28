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استمرار ارتفاع عدد قتلى انفجار ميناء بندر عباس في إيران

فرق إطفاء يكافح حريق ميناء بندر عباس في إيران
29 ابريل 2025 00:14

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الاثنين، أن عدد قتلى الانفجار الضخم في ميناء بندر عباس ارتفع إلى 70 على الأقل بالإضافة إلى إصابة أكثر من 1200، فيما كافحت فرق الإطفاء حريقا قال مسؤولون إيرانيون إنه أُخمد بعد 48 ساعة من اندلاعه.
وقع الانفجار، يوم السبت، في قطاع الشهيد رجائي بالميناء، أكبر مركز للحاويات في إيران.
وقالت وسائل إعلام رسمية إن جهود إخماد الحريق مستمرة منذ ذلك الحين، مع اندلاع حرائق متفرقة بسبب الرياح ووجود بضائع قابلة للاشتعال في الحاويات.
ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن محافظ هرمزجان، التي تتبعها بندر عباس، قوله "بعد السيطرة على الحريق الهائل، تجري عمليات الإنقاذ... قد تستغرق إزالة الحاويات ما يصل إلى أسبوعين".
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن وزير الداخلية إسكندر مؤمني قوله إن عمليات مكافحة الحريق في قطاع الشهيد رجائي انتهت، وإن السلطات المحلية هي التي تتولى الآن عملية إدارة مكافحة الحرائق.
وأضاف مؤمني "تم رصد أوجه قصور فيما يتعلق بعدم احترام بروتوكولات الأمن وتم استدعاء المقصرين".
وكشف تقرير أولي صادر عن اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحادث عن وجود تقصير في الالتزام بمبادئ الدفاع المدني والأمن.
ونقل التلفزيون الرسمي عن محافظ هرمزجان قوله إن نحو 22 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين، فيما لم يتم التعرف على هوية 22 آخرين حتى الآن.
كانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 65 شخصا جراء الانفجار.

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المصدر: رويترز
ميناء بندر عباس
انفجار
إيران
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