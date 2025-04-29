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إسبانيا تكشف عن "السبب المبدئي" لانقطاع الكهرباء

إسبانيا تكشف عن "السبب المبدئي" لانقطاع الكهرباء
29 ابريل 2025 08:05

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن حكومته "لا تستبعد" أيّ فرضية بشأن أسباب انقطاع التيار الكهربائي الواسع النطاق الذي أغرق شبه الجزيرة الأيبيرية في حالة من الفوضى الاثنين.

وقال سانشيز خلال مؤتمر صحافي هو الثاني خلال يوم واحد وعقده بعد 11 ساعة من بدء الحادث الذي لم يتم تحديد أسبابه بعد إنّه "يجري تحليل كل الأسباب المحتملة، وأنا أصرّ على ذلك، من دون استبعاد أيّ فرضية أو أيّ احتمال".

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وأضاف رئيس وزراء إسبانيا أن البلاد عانت من فقدان 15 جيجاوات من توليد الكهرباء في خمس ثوان، أي ما يعادل 60 بالمئة من الطلب على مستوى البلاد موضحا أن خبراء يعملون على تحديد سبب هذا الانخفاض المفاجئ.
وقال سانشيث "هذا أمر لم يحدث من قبل".

وأشارت البرتغال إلى أن المشكلة نشأت في إسبانيا، بينما ألمحت إسبانيا إلى انفصال في الشبكة مع فرنسا.
وقال رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيجرو إنه "لا يوجد ما يشير" إلى أن هجوماً إلكترونيا تسبب في انقطاع الكهرباء الذي بدأ حوالي الساعة 1033 بتوقيت جرينتش.

وبعيد تصريح سانشيز أعلنت شركة (آر إي إي) المشغّلة للكهرباء في إسبانيا فجر الثلاثاء أنّها تمكّنت من إعادة التيّار إلى أكثر من 61% في البرّ الرئيسي للبلاد.
وقالت الشركة إنّ 61.35% من التيار الكهربائي عاد، مشيرة إلى أنّها "تواصل العمل على إعادة الوضع إلى طبيعته في نظام الكهرباء".




المصدر: وكالات
إسبانيا
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