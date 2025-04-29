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مسؤولون أميركيون: ترامب سيقلص تأثير الرسوم الجمركية على السيارات

مسؤولون أميركيون: ترامب سيقلص تأثير الرسوم الجمركية على السيارات
29 ابريل 2025 10:23

 قال مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستتحرك اليوم الثلاثاء للحد من تأثير الرسوم الجمركية على السيارات، وذلك بتخفيف بعض الرسوم المفروضة على قطع الغيار الأجنبية للسيارات المصنعة محلياً وعدم وضع رسوم على السيارات المصنوعة في الخارج فوق رسوم أخرى.

وقال وزير التجارة هوارد لوتنيك في بيان من البيت الأبيض "يبني الرئيس ترامب شراكة مهمة مع كل من شركات صناعة السيارات المحلية وعمالنا الأميركيين العظماء".

وأضاف "تمثل هذه الصفقة انتصاراً كبيراً لسياسة الرئيس التجارية، إذ تُكافئ الشركات التي تُصنع محلياً، بينما تُتيح فرصة للمصنعين الذين عبروا عن التزامهم بالاستثمار في أميركا وتوسيع نطاق تصنيعهم المحلي".

كانت شركات لصناعة السيارات قد قالت في وقت سابق يوم الاثنين إنها تتوقع أن يخفف ترامب الرسوم الجمركية على السيارات قبل زيارته إلى ولاية ميشيجان، موطن كبرى شركات صناعة السيارات الأميركية وأكثر من 1000 من موردي السيارات الرئيسيين.

وحث تحالف لمصنعي السيارات الأميركية ترامب قبل أيام على عدم فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات قطع الغيار محذراً من أنها قد تؤدي إلى خفض مبيعات السيارات ورفع أسعارها.

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المصدر: وكالات
الرسوم الجمركية
ترامب
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