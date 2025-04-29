الأربعاء 30 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تعطل ثلثي مركبات الدفاع المدني في غزة

عضو بالدفاع المدني الفلسطيني قرب مبنى محترق في غزة (أرشيفية)
30 ابريل 2025 01:11

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«مفاوضات غزة» بين تأكيد حدوث انفراجة ونفي إسرائيل
«أونروا»: تجويع ممنهج في غزة يهدد حياة مليون طفل

ذكر جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، أمس، أن الوقود المخصص لتشغيل مركباته نفد في جنوب القطاع ووسطه، الأمر الذي قد ينذر بكارثة إنسانية.
ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل قوله إن نحو 8 مركبات من أصل 12 مركبة عاملة في قطاع غزة صارت خارج الخدمة، من جراء عدم توافر الوقود اللازم لتشغيلها في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن كل مركبة من المركبات المتوافرة لدى جهاز الدفاع المدني تحتاج يومياً إلى نحو 100 لتر من الوقود لتشغيلها، في الوقت الذي يمنع الاحتلال إدخال الوقود كلياً منذ فرض حصاره على القطاع في الثاني من مارس الماضي.

الدفاع المدني
غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
فلسطيني يمشي وسط الأنقاض في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«مفاوضات غزة» بين تأكيد حدوث انفراجة ونفي إسرائيل
اليوم 01:12
شخصان يمران أمام مبنى متضرر في دونيتسك بينما يتردد الحديث حول هدنة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا: ننتظر رد أوكرانيا على الهدنة والمباحثات
اليوم 01:12
أطفال فلسطينيون يحاولون جاهدين الحصول على وجبة طعام من جمعية خيرية في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
«أونروا»: تجويع ممنهج في غزة يهدد حياة مليون طفل
اليوم 01:12
مهاجرون على متن قارب صغير قبالة سواحل تونس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 72 ألفاً لقوا حتفهم أو فُقدوا على طرق الهجرة منذ 2014
اليوم 01:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©