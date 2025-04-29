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أميركا تهدد بالانسحاب من الوساطة في أزمة أوكرانيا

وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو (وكالات)
29 ابريل 2025 23:55

هددت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم، بأنها ستعيد النظر في دورها وسيطة في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
وأكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن الوقت قد حان لتقديم مقترحات ملموسة من قبل روسيا وأوكرانيا لإنهاء الصراع.
ووفقاً للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، أشار روبيو إلى أنه في حال عدم إحراز تقدم ملموس، فإن الولايات المتحدة ستعيد النظر بدورها في الوساطة في الأزمة.
وبيّنت بروس إلى أن قرار الخطوة التالية بات الآن بيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدة أنه «في حال عدم إحراز تقدم ملموس، ستتراجع الولايات المتحدة عن دورها كوسيط في هذه العملية».

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المصدر: وكالات
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وزارة الخارجية الأميركية
ماركو روبيو
أوكرانيا
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