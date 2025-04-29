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زيلينسكي يعلّق على هدنة أعلنها بوتين

زيلينسكي يعلّق على هدنة أعلنها بوتين
30 ابريل 2025 00:50

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، أن إحراز أي تقدم نحو إنهاء الأزمة المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات بين بلاده وروسيا، مرهون بتنفيذ موسكو وقف إطلاق نار غير مشروط.
وشدد زيلينسكي خلال خطاب مصوّر على ضرورة اتخاذ روسيا خطوات واضحة لإنهاء الصراع.
وأشار الرئيس الأوكراني، إلى أن بلاده تستعد لإجراء مزيد من المحادثات مع الولايات المتحدة، في مسعى لتكثيف الجهود مع موسكو ودفعها نحو الانخراط الجاد في مسار التفاوض.
وجاءت تصريحات زيلينسكي، بعد يوم من انتقاده عرضاً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن وقف إطلاق نار مؤقت لمدة ثلاثة أيام، من 8 إلى 10 مايو، تزامناً مع إحياء ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية، معتبراً أنه «لا داعي للانتظار حتى ذلك الموعد».
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن أوكرانيا لم ترد حتى الآن على عروض بوتين لبدء محادثات سلام مباشرة، مضيفاً أنه من غير الواضح ما إذا كانت كييف ستنضم إلى وقف إطلاق النار المؤقت.

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المصدر: وكالات
روسيا
فلاديمير بوتين
فولوديمير زيلينسكي
كييف
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