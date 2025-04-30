الأربعاء 30 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لحماية شركات السيارات الأميركية من الرسوم التراكمية

ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لحماية شركات السيارات الأميركية من الرسوم التراكمية
30 ابريل 2025 08:01

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أمراً تنفيذياً يرمي إلى تجنيب شركات تصنيع السيارات المنتجة على الأراضي الأميركية دفع تعرفات تراكمية على منتجاتهم وقطع الغيار المستوردة.

وقال ترامب قبيل توجّهه إلى ديترويت (ميشيغن)، القلب النابض لصناعة السيارات الأميركية، بمناسبة مرور مئة يوم على بدء ولايته الرئاسية الثانية غير المتتالية "نريد ببساطة مساعدتهم خلال هذه الفترة الانتقالية"، مشيراً إلى أن هذا التدبير "قصير الأجل".

وبذلك، سيعفى المصنّعون من دفع رسوم جمركية أخرى، على غرار تلك المفروضة على الصلب أو الألمنيوم.
وقال مسؤول في وزارة التجارة في وقت سابق إن المصنعين سيدفعون المبلغ "الأعلى".

إلى ذلك، قرّر الرئيس اتّخاذ تدبير موقت لخفض الفاتورة الجمركية للمصنّعين الذين ينتجون ويبيعون سياراتهم في الولايات المتحدة.
ووفق الإعلان فإن الهدف يكمن في "حماية الأمن القومي من خلال تشجيع إنتاج السيارات على الأراضي الأميركية وتقليص اعتماد الولايات المتحدة على واردات السيارات الأجنبية وقطع غيارها".

أخبار ذات صلة
ترامب يحتفل بمرور مئة يوم على عودته للبيت الأبيض
الخزانة الأميركية: دعم كامل للشركات العائدة
المصدر: وكالات
ترامب
دونالد ترامب
الرسوم الجمركية
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
«طبيب عناية» يواصل إثارة الجدل حول مارادونا!
الرياضة
«طبيب عناية» يواصل إثارة الجدل حول مارادونا!
اليوم 11:26
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة «الصُلح خير»
علوم الدار
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة «الصُلح خير»
اليوم 11:14
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بتعيين راشد عبدالله العوبد مديراً عاماً لمدينة الشارقة للإعلام
علوم الدار
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بتعيين راشد عبدالله العوبد مديراً عاماً لمدينة الشارقة للإعلام
اليوم 11:08
"بيئة أبوظبي" تسترد أكثر من 2,000 طن من القناني القابلة لإعادة التدوير منذ إطلاق نظام استرداد القناني
علوم الدار
"بيئة أبوظبي" تسترد أكثر من 2,000 طن من القناني القابلة لإعادة التدوير منذ إطلاق نظام استرداد القناني
اليوم 10:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©