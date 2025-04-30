ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لحماية شركات السيارات الأميركية من الرسوم التراكمية

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أمراً تنفيذياً يرمي إلى تجنيب شركات تصنيع السيارات المنتجة على الأراضي الأميركية دفع تعرفات تراكمية على منتجاتهم وقطع الغيار المستوردة.



وقال ترامب قبيل توجّهه إلى ديترويت (ميشيغن)، القلب النابض لصناعة السيارات الأميركية، بمناسبة مرور مئة يوم على بدء ولايته الرئاسية الثانية غير المتتالية "نريد ببساطة مساعدتهم خلال هذه الفترة الانتقالية"، مشيراً إلى أن هذا التدبير "قصير الأجل".



وبذلك، سيعفى المصنّعون من دفع رسوم جمركية أخرى، على غرار تلك المفروضة على الصلب أو الألمنيوم.

وقال مسؤول في وزارة التجارة في وقت سابق إن المصنعين سيدفعون المبلغ "الأعلى".



إلى ذلك، قرّر الرئيس اتّخاذ تدبير موقت لخفض الفاتورة الجمركية للمصنّعين الذين ينتجون ويبيعون سياراتهم في الولايات المتحدة.

ووفق الإعلان فإن الهدف يكمن في "حماية الأمن القومي من خلال تشجيع إنتاج السيارات على الأراضي الأميركية وتقليص اعتماد الولايات المتحدة على واردات السيارات الأجنبية وقطع غيارها".