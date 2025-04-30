السويد.. قتلى بإطلاق نار في أوبسالا

قتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار بمدينة أوبسالا بالسويد، حسبما ذكرت الشرطة السويدية. ولم يتم التعرف على هوية الضحايا بعد.

وفتحت الشرطة تحقيقاً في جريمة قتل، ولم يتضح حتى الآن ما الذي أدى إلى وقوع الحادث في أوبسالا، وهي مدينة تقع على بعد حوالي 70 كيلومتراً شمال العاصمة ستوكهولم وفي وقت سابق، تلقت الشرطة عدة مكالمات طوارئ. وأفاد شهود عيان بسماع أصوات طلقات نارية مرتفعة. وقامت الشرطة بتطويق منطقة واسعة، وبحسب محطات إذاعية سويدية فقد تم تعليق حركة القطارات مؤقتاً في المساء.



وبحسب التقارير، فر المشتبه به، وهو رجل ملثم، على دراجة كهربائية. ولم يتم القبض على أي شخص حتى الآن.





