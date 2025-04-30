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انفجار يهز منطقة سكنية بالصين

انفجار يهز منطقة سكنية بالصين
30 ابريل 2025 15:10

أفادت وسائل إعلام رسمية صينية، اليوم الأربعاء، بأن انفجاراً عنيفاً وقع في منطقة سكنية بإقليم شانشي شمال البلاد، مما أسفر عن إصابة 17 شخصاً على الأقل، وتسبب في تصاعد سحب كثيفة من الدخان وتحطم زجاج المباني المجاورة.
وذكر تلفزيون الصين المركزي أن الانفجار وقع في تمام الساعة 1:17 ظهراً بالتوقيت المحلي (05:17 بتوقيت غرينتش) في مدينة تايوان، عاصمة الإقليم.
وأظهرت مقاطع مصورة، تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، عدّة سيارات مشتعلة أمام أحد المباني، بينما كان الدخان الكثيف يتصاعد من النوافذ السكنية في المنطقة المتضررة.
وأضاف التلفزيون أن السلطات دفعت بـ 210 من رجال الإطفاء و43 شاحنة إلى موقع الحادث، في حين أرسلت وزارة إدارة الطوارئ فريق عمل خاصاً للإشراف على عمليات الإنقاذ، وأمرت بتمشيط جميع طوابق المبنى للتأكد من عدم وجود محاصرين.

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المصدر: وكالات
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