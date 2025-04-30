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أوكرانيا تحدد شرطاً لمحادثات السلام مع روسيا

أوكرانيا تحدد شرطاً لمحادثات السلام مع روسيا
30 ابريل 2025 16:49

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، اليوم الأربعاء، إن بلاده منفتحة على محادثات سلام «بأي صيغة ممكنة» بمجرد التأكد من أن موسكو «على استعداد فعلاً للمضي قدماً في مسار السلام الصعب».
وكتب وزير الخارجية الأوكراني، على منصة «إكس»: «يمكن لروسيا إظهار استعدادها الحقيقي لإجراء محادثات السلام من خلال الموافقة على وقف فعلي لإطلاق النار لمدة 30 يوماً على الأقل. وإذا كانت روسيا مستعدة لوقف إطلاق نار لمدة 60 أو 90 يوماً، فنحن أيضاً مستعدون».
وأضاف سيبيها: «يجب على روسيا أن تتوقف عن الحديث عن استعدادها للسلام وتبدأ بالتحرك من خلال الموافقة غير المشروطة على وقف إطلاق نار فعلي ودائم».

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المصدر: وكالات
أندريه سيبيها
روسيا
محادثات سلام
أوكرانيا
كييف
موسكو
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