عاصفة قوية تقطع الكهرباء عن ولايتين أميركيتين

أفادت تقارير، اليوم الأربعاء، بحدوث انقطاع واسع للكهرباء في ولايتي بنسلفانيا وأوهايو وولايات مجاورة، بسبب عاصفة قوية قامت بإسقاط أشجار وخطوط كهرباء مما أدى إلى حرمان نصف مليون شخص من التيار الكهربائي.

كما أفاد مسؤولون محليون، بوفاة شخصين على الأقل إثر حوادث صعق كهربائي.

ووفقاً لموقع «PowerOutage.us» المتخصص في تتبع انقطاعات الكهرباء، فقد انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 440 ألف شخص في ولاية بنسلفانيا، ونحو 50 ألفاً آخرين في أوهايو، بالإضافة إلى آلاف المنازل في ولايات مجاورة، من بينها ميشيغان، ونيويورك، ووست فرجينيا.

وقد لقي رجل مصرعه صعقاً بالكهرباء مساء أمس الثلاثاء، أثناء محاولته إخماد حريق اندلع في كومة تبن قرب أحد أعمدة المرافق، وذلك في منطقة ستيت كوليدج التي شهدت موجة من الطقس العنيف أسفرت عن سقوط العديد من الأشجار وأعمدة الكهرباء، بحسب ما أفادت به الشرطة.

وفي مدينة بيتسبرغ، توفي رجل آخر في منطقة ساوث سايد سلوبس مساء اليوم نفسه، بعد تعرضه لصعقة كهربائية، وفق ما أعلنته إدارة السلامة العامة عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.