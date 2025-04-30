ألمانيا تطفئ محركاتها وتولّد الكهرباء من الطبيعة

من المقرر أن تستحوذ الكهرباء الخضراء على الشبكة في ألمانيا غدا، مما أدى إلى تراجع سعر الكهرباء إلى أقل من الصفر، وهو ما يشير إلى مدى تحول أكبر سوق للطاقة في أوروبا نحو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وسيتزامن انخفاض استهلاك الكهرباء في ألمانيا غدا بسبب العطلة الرسمية مع زيادة في إنتاج الطاقة الشمسية بفضل موجة الحر التي تتعرض لها المنطقة. وسوف تشكل طاقة الرياح والطاقة الشمسية بعد ظهر غد نحو 99% من إجمالي استهلاك الكهرباء في ألمانيا، وفقا لنماذج بلومبرج للتوقعات.

ورغم أن ليست سابقة، هي غير مألوفة تماما، وتقدم لمحة عن المستقبل مع مضي المنطقة قدما في التحول الأخضر.

ونتيجة لذلك من المتوقع انخفاض أسعار الكهرباء في ألمانيا غدا إلى أقل من الصفر وهي ظاهرة تزداد شيوعاً في جميع أنحاء أوروبا.

ورغم أن هذه الظاهرة تفيد ملايين المنازل والمصانع التي تشتري الكهرباء بالساعة، إلا أنها تمثل مشكلة كبيرة للمستثمرين ومطوري التقنيات الخضراء نظراً لانخفاض عوائدها.