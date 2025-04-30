الأربعاء 30 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ألمانيا تطفئ محركاتها وتولّد الكهرباء من الطبيعة

ألمانيا تطفئ محركاتها وتولّد الكهرباء من الطبيعة
30 ابريل 2025 21:24

 من المقرر أن تستحوذ الكهرباء الخضراء على الشبكة في ألمانيا غدا، مما أدى إلى تراجع سعر الكهرباء إلى أقل من الصفر، وهو ما يشير إلى مدى تحول أكبر سوق للطاقة في أوروبا نحو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وسيتزامن انخفاض استهلاك الكهرباء في ألمانيا غدا بسبب العطلة الرسمية مع زيادة في إنتاج الطاقة الشمسية بفضل موجة الحر التي تتعرض لها المنطقة. وسوف تشكل طاقة الرياح والطاقة الشمسية بعد ظهر غد نحو 99% من إجمالي استهلاك الكهرباء في ألمانيا، وفقا لنماذج بلومبرج للتوقعات.
ورغم أن ليست سابقة، هي غير مألوفة تماما، وتقدم لمحة عن المستقبل مع مضي المنطقة قدما في التحول الأخضر.
ونتيجة لذلك من المتوقع انخفاض أسعار الكهرباء في ألمانيا غدا إلى أقل من الصفر وهي ظاهرة تزداد شيوعاً في جميع أنحاء أوروبا. 
ورغم أن هذه الظاهرة تفيد ملايين المنازل والمصانع التي تشتري الكهرباء بالساعة، إلا أنها تمثل مشكلة كبيرة للمستثمرين ومطوري التقنيات الخضراء نظراً لانخفاض عوائدها. 

 

أخبار ذات صلة
بايرن يفتتح ساحة فرانز بيكنباور الاثنين
ألمانيا تعزز دورها العسكري للدفاع عن أوروبا
المصدر: د ب أ
ألمانيا
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
المستشار الألماني في باريس لتوديع لماكرون
الأخبار العالمية
المستشار الألماني في باريس لتوديع لماكرون
اليوم 23:52
سيف بن زايد يزور معرض «أم الإمارات» في موسكو بحضور وزيرة الثقافة الروسية
علوم الدار
سيف بن زايد يزور معرض «أم الإمارات» في موسكو بحضور وزيرة الثقافة الروسية
اليوم 23:35
الهند تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الباكستانية
الأخبار العالمية
الهند تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الباكستانية
اليوم 23:28
سيف بن زايد يشهد في موسكو حفل تخريج البرنامج التخصصي لحماية الطفل
علوم الدار
سيف بن زايد يشهد في موسكو حفل تخريج البرنامج التخصصي لحماية الطفل
اليوم 23:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©