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شي: الاقتصاد الصيني يجب أن يتكيف مع التغيرات الخارجية

الرئيس الصيني شي جين بينغ
1 مايو 2025 01:19

بكين (وكالات)

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ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ دعا أمس، إلى اتخاذ إجراءات للتكيف مع التغيرات في الظروف الدولية، وذلك في الوقت الذي تعد فيه البلاد خططها الاقتصادية للسنوات الخمس المقبلة.
وتهز حرب تجارية عالمية أطلق شرارتها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسواق المالية، وتذكي المخاوف من ركود اقتصادي، إذ يهدد تصاعد الرسوم الجمركية المتبادلة بين أكبر اقتصادين في العالم بتعطيل سلاسل التوريد ومجموعة كبيرة من القطاعات.
ونقلت الوكالة عن شي قوله خلال ندوة في شنغهاي حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال الخطة الخمسية الخامسة عشرة من 2026 إلى 2030 «من المهم أن تستشرف نظرتنا التغيرات المستقبلية في المشهد الدولي وتأثيرها على الصين».
وأضاف: «يجب على البلاد أن تضبط هيكلها الاقتصادي وفقاً لذلك»، وذلك دون أن تتطرق تصريحاته بشكل مباشر إلى الحرب التجارية الدائرة مع الولايات المتحدة. 

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