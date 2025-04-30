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السلطات السورية تنشر قواتها في «صحنايا» لضمان الاستقرار

عناصر من قوات الأمن السورية
1 مايو 2025 01:18

دمشق (الاتحاد)

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أعلنت السلطات السورية أمس، أنها نشرت قواتها في أحياء منطقة «صحنايا» قرب دمشق لضمان الأمن والاستقرار، بعد اشتباكات دامية مع مجموعات مسلحة خارجة عن القانون أسفرت عن سقوط 16 قتيلاً من مدنيين وقوات الأمن.
وقال مدير مديرية الأمن في ريف دمشق المقدم حسام الطحان: «نعلن انتهاء العملية الأمنية في منطقة أشرفية صحنايا، وانتشار قوات الأمن العام في أحياء المنطقة لضمان عودة الأمن والاستقرار»، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية «سانا».
وأفادت الوكالة بأن «قوات الأمن العام تنتشر في أحياء أشرفية صحنايا، بعد تنفيذ عمليات تمشيط لعدة مواقع كانت تستخدمها مجموعات خارجة عن القانون لاستهداف المدنيين وعناصر الأمن العام».
بدوره، حذر مفتي سوريا، الشيخ أسامة الرفاعي، من «الفتن والانتقام»، داعياً إلى التعايش السلمي بين مختلف طوائف البلاد.
وحذر الرفاعي في كلمة متلفزة من «الفتن والانتقام»، وأضاف قائلاً: «إذا اشتعلت الفتنة فنحن خاسرون بكل طوائفنا ولن يكون هناك رابح واحد».
ودعا مفتي سوريا إلى أن تأخذ العدالة مجراها «من أجل التعايش السليم الذي يحفظ دماء شبابنا».

السلطات السورية
صحنايا
سوريا
دمشق
قوات الأمن السورية
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