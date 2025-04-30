المستشار الألماني في باريس لتوديع لماكرون

سافر المستشار الألماني المنتهية ولايته أولاف شولتس إلى العاصمة الفرنسية باريس مساء اليوم الأربعاء في زيارة توديع للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

واستقبل الرئيس الفرنسي وزوجته بريجيت ماكرون، شولتس وزوجته بريتا إرنست مساء على مأدبة عشاء في قصر الإليزيه.

وذكرت مصادر في باريس مسبقا أن ماكرون سيثني على العمل المشترك الذي استمر أربع سنوات إلى جانب المستشار الألماني في سبيل بناء اتحاد أوروبي أقوى وأكثر استقلالية وسيادة.

تجدر الإشارة إلى أن خليفة شولتس المحتمل، فريدريش ميرتس، يعتزم التوجه إلى فرنسا يوم الأربعاء المقبل (في اليوم التالي لتوليه مهام منصبه) في أول زيارة خارجية له. وثمة آمال كبيرة على جانبي نهر الراين (أي في ألمانيا وفرنسا) في أن تستعيد العلاقات الألمانية-الفرنسية زخمها مع تولي ميرتس منصب المستشار.