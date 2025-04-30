الخميس 1 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يُقلّص دمى الأطفال ليُوسّع الضغط على بكين

ترامب يُقلّص دمى الأطفال ليُوسّع الضغط على بكين
1 مايو 2025 00:56

أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن الرسوم الجمركية التي فرضها قد تتسبب في انخفاض المنتجات وزيادة سعرها في الولايات المتحدة، قائلا إن الأطفال الأميركيين قد "يحصلون على دميتين بدلا من 30" ، ولكن الصين ستعاني بشكل أكبر في حربه التجارية.
وحاول الرئيس الأميركي طمأنة مواطني بلاده الذين يساورهم القلق من أن الرسوم الجمركية لن تؤدي إلى ركود، بعدما أظهر تقرير حكومي جديد أن الاقتصاد الأميركي قد انكمش خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الجاري.
وألقى ترامب اللائمة على سلفه الديمقراطي جو بايدن في أي انتكاسات بينما قال لحكومته إن رسومه الجمركية تعني أن الصين "تواجه صعوبة هائلة لأن مصانعهم لا تتاجر"، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى واردات من بكين.

أخبار ذات صلة
«البنتاجون»: استهدفنا ألف موقع حوثي منذ منتصف مارس
شي: الاقتصاد الصيني يجب أن يتكيف مع التغيرات الخارجية
المصدر: د ب أ
أميركا
الصين
دونالد ترامب
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
فلسطينيون ينتظرون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من تحول غزة إلى «مقبرة جماعية»
1 مايو 2025
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية أميركية في صنعاء (رويترز)
الأخبار العالمية
«البنتاجون»: استهدفنا ألف موقع حوثي منذ منتصف مارس
1 مايو 2025
الرئيس الصيني شي جين بينغ
الأخبار العالمية
شي: الاقتصاد الصيني يجب أن يتكيف مع التغيرات الخارجية
1 مايو 2025
تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مقتل 35 فلسطينياً وإصابة 109 خلال 24 ساعة في غزة
1 مايو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©