الخميس 1 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عواصف قوية في نيوزيلندا تعطل حركة الطيران وتغلق المدارس

عواصف قوية في نيوزيلندا تعطل حركة الطيران وتغلق المدارس
1 مايو 2025 10:52

تعرضت العاصمة النيوزيلندية ويلينجتون لأعتى رياح منذ أكثر من عقد، اليوم "الخميس"، بينما أُعلنت حالة الطوارئ في أجزاء من الجزيرة الجنوبية بعد 24 ساعة من الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى إغلاق المدارس وإلغاء رحلات جوية.

 

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الحكومية، أن متوسط سرعة الرياح في ويلينجتون وصل إلى 87 كيلومترا في الساعة، وهي الأعتى منذ عام 2013، بينما وصلت سرعة الرياح في منطقة بارينج هيد الساحلية جنوبي العاصمة إلى 160 كيلومترا في الساعة.

وتم إصدار تحذيرات من الرياح باللون الأحمر على نطاق واسع في ويلينجتون.

 

أخبار ذات صلة
زلزال قوي يضرب نيوزيلندا
الإمارات تشارك في الاجتماع الـ18 للجنة تنظيم النقل الجوي التابعة لـ«الإيكاو» في مونتريال

وأُلغيت الرحلات الجوية في مطار ويلينجتون الدولي بعد الظهر، وتم تعليق العبّارات بين الجزيرتين الشمالية والجنوبية.

وأعلن عدد من المدارس المحلية وجامعة فيكتوريا في ويلينجتون إغلاق أبوابها اليوم. 

المصدر: وام
المدارس
الطيران
نيوزيلندا
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
يامال.. «البصمة 55» في «100 مباراة»
الرياضة
يامال.. «البصمة 55» في «100 مباراة»
اليوم 12:38
تمبروولفز يطيح رقبة «الملك ليبرون»!
الرياضة
تمبروولفز يطيح رقبة «الملك ليبرون»!
اليوم 12:22
صورة موضوعية
التعليم والمعرفة
"مايكروسوفت".. نماذج صغيرة تنافس عمالقة الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:20
سيف بن زايد يلتقي فلاديمير بوتين في ختام زيارة سموه لروسيا
علوم الدار
سيف بن زايد يلتقي فلاديمير بوتين في ختام زيارة سموه لروسيا
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©