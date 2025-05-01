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4 قتلى في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

تصاعد الدخان بعد غارة جوية إسرائيلية على قرية في جنوب لبنان (أرشيفية)
2 مايو 2025 01:09

بيروت (الاتحاد)

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أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية أمس، مقتل 4 إشخاص بغارتين للطيران الإسرائيلي جنوبي لبنان.
وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة في بيان، إن «الطيران الإسرائيلي شن غارة على سيارة في بلدة ميس الجبل أدت إلى سقوط 3 قتلى (لبناني وسوريان». 
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن مسيرة تابعة للقوات الإسرائيلية حلقت على علو منخفض جداً فوق أجواء بيروت والضاحية الجنوبية إضافة إلى تحليق طيران إسرائيلي في أجواء مدينة الهرمل وعدد من القرى شمالي شرق لبنان.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بمقتل عنصر في الدفاع المدني اللبناني جراء الاستهداف الإسرائيلي الثاني في محيط «بركة ميس الجبل». 
وتواصل القوات الإسرائيلية استهداف البلدات والسيارات في عدد من المناطق على الرغم من اتفاق ايقاف إطلاق النار الذي بدأ في 27 نوفمبر الماضي وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية باستثناء عدد من النقاط عند الحدود الجنوبية.

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