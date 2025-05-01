الأمم المتحدة: 1.4 مليون سوري عادوا لديارهم منذ 8 ديسمبر

دمشق (الاتحاد)

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن أكثر من 1.4 مليون سوري عادوا إلى ديارهم بعد الإطاحة بالنظام السابق في 8 ديسمبر 2024.

وأضافت المفوضية في بيان نشرته على منصة «إكس»: «عاد أكثر من 1.4 مليون سوري إلى ديارهم منذ سقوط نظام الأسد بعد سنوات من النزوح».

وأوضح البيان، أن «إعادة بناء سوريا ليست سهلة بسبب الدمار الذي حل بها طوال 14 عاماً من الحرب»، داعياً لدعم جهود المفوضية لمساعدة الأسر على البدء من جديد.

ولفتت المفوضية إلى أن السوريين يحتاجون إلى الدعم في العديد من المجالات، بما في ذلك المأوى والصحة والتعليم وسبل العيش.